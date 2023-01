Kommune efter lukning af svømmehal: Syge borgere skal søge læge

- Odsherred Kommune har i dag (onsdag, red.) været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen anbefaler, at de borgere, der oplever symptomer, skal kontakte deres egen læge, og her oplyse at de har været i svømmehallen. De oplyser, at inkubationstiden er to til ti dage, skriver kommunen.

Det er endnu uvist, hvad der er kilden til bakterierne i svømmehallen.

- Teknologisk Institut kommer i morgen torsdag den 12. januar 2023 og gennemgår anlægget i Nykøbing for at finde årsag samt anvise håndtering af rensning etc. Der er desuden for en sikkerheds skyld bestilt prøver af de øvrige svømme- og idrætshaller, skriver Odsherred Kommune.