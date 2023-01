Dyrenes Beskyttelse melder om rekord for antal dumpede kæledyr

Mange vælger ifølge organisationen at efterlade deres dyr foran organisationens internater. Dermed slipper ejeren af dyret for at betale indleveringsgebyr for dyret, som er med til at dække udgifterne.

- Det er aldrig løsningen at dumpe dyr, siger Karina Fisker.

- Der er altid hjælp at hente på den eller anden måde ved at kontakte Dyrenes Beskyttelse på vores vagtcentral eller på internaterne. Det er vigtigt, at man tager ansvar for dyret, så længe man har det, og passer det forsvarligt.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse er et af de store problemer, at ikke nok kæledyr bliver neutraliseret. Indleveringerne af dyr skyldes således ofte uønskede kuld af unger.

- Jeg synes bare, det er vigtigt at sige: Tag ansvar for jeres dyr, og få dem mærket og neutraliseret. Så er vi nået rigtig langt, siger Karina Fisker.