Trods pædagogmangel: Nu er det slut med løn under merituddannelse

- Uddannelse er en afgørende faktor, når det handler om at skabe høj kvalitet. Det er lige så vigtigt, som at der er nok hænder, siger Elisa Rimpler.

28 kommuner har benyttet sig af muligheden for at udbetale løn til ansatte under en meritpædagoguddannelse.

Selv om kommunerne ifølge KL har været glade for ordningen, kan den ikke fortsætte med den gældende overenskomst.

- Når vi ved, at der ikke er hjemmel, er det ikke en farbar vej. Man er nødt til at sætte sig ved et overenskomstbord, siger Steffen Jensen, der er fungerende udvalgsformand for KL’s Løn- og personaleudvalg.

Han henviser til, at ordningen indtil videre har været finansieret af kommunerne.

- Vi vurderer, at det har været en relativt dyr ordning. Normalt er det en statsligt finansieret del, og her betaler kommunerne løn for et arbejde, man ikke laver, siger Steffen Jensen.