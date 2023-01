Kommune udskyder tilladelse til at rense spildevand fra Norge

Kammeradvokaten har to gange over for Miljøstyrelsen påpeget, at dens vejledninger angående miljøgodkendelsen ikke har været retvisende, skriver DR.

Indtil der er taget en endelig beslutning angående fornyelsen af miljøgodkendelsen, kan RGS Nordic fortsætte som hidtil med at rense - og udlede - spildevandet.

Jørgen Grüner håber, at der kan komme en afklaring, til når Klima- og Miljøudvalget mødes næste gang.

- Som en del af den beslutning, vi har taget i dag om at udskyde beslutningen, har vi sat gang i at få en advokat til at kigge i de materialer, der er nu, og jeg vil tro, at han kan komme med et notat inden for tre til fire uger.

- I den periode vil vi så samtidig anmode om et møde med miljøministeren (Magnus Heunicke (S), red.), fordi vi er nødt til at være klar på, hvor vi står nu. Hvilke konsekvenser, de forskellige beslutninger kan medføre, siger Grüner.