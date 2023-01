Nordjyske avlere forbereder sig: Norske mink ankommer lørdag

I denne uge er avlerne ved at få de sidste ting på plads, inden de norske mink lander i Danmark.

- Der er en stor glæde forbundet med, at vi igen får mink. Men der er naturligvis også et pres over, at det er lang tid siden, at vi sidst havde mink her i landet.

- Derfor sørger avlerne jo også for, at der er styr på alt det praktiske, siger formanden.

Der følger en række konkrete krav og anbefalinger til erhvervet for at minimere risikoen for smitte i en besætning.

Minkavleren skal blandt andet have en smittebeskyttelsesplan om brug af værnemidler og skift af tøj og fodtøj.

Hvis en farm bliver ramt af coronasmitte, lægger Fødevarestyrelsen en række begrænsninger på den pågældende farm.