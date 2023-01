Minkformand: Første avlsdyr kan komme til Danmark næste uge

I november 2020 besluttede den daværende S-regering, at alle mink skulle aflives på grund af muteret coronavirus hos mink.

Derudover blev der indført et midlertidigt forbud mod at holde mink. Men det forbud ophørte med at gælde fra 1. januar.

13 minkavlere har søgt om dvalekompensation, der gør det muligt at vende tilbage til erhvervet.

Louise Simonsen sagde i december til Ritzau, at minkerhvervet næppe kommer tilbage på samme niveau som tidligere.

- Vi kommer aldrig tilbage til tidligere tiders produktion, og der var også for mange. Jeg glæder mig over et mere afdæmpet niveau, men med en fornuftig omsætning, sagde hun.