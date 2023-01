Cavlingprisen tildeles journalist bag DR-podcast

I indstillingen af Frederik Hugo Ledegaard Thim til Cavlingprisen lød det, at han i sin dækning af sagen stillede ”vedholdende spørgsmål til den sagsbehandling, der hver gang førte frem til at forældre blev dømt skyldige”.

- Ikke blot er podcasten velfortalt og velformidlet, det bliver desuden tydeligt for lytteren, at et system, der er til for at beskytte de unge kvinder, kan ende med at skade dem, lød det videre.

Hædersprisen uddeles hvert år til en journalist eller en gruppe af journalister, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i løbet af året.