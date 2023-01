Han er den sidste i familien til at fortælle historien. Tilløbet har været langt. Tøvende. Turde han åbne arkivkasserne med risiko for at få noget at vide, som han ikke ville bryde sig om. Oplysninger, som kunne ændre den historie, som familien har fortalt. Ville billedet af hans egen far krakelere?

»Jeg har gået rundt om mig selv i nogle år. Hvad ville jeg finde, og kunne jeg bevare loyaliteten over for min far, eller ville jeg møde nye sider af ham?« lyder det fra Poul Nyrup Rasmussen.