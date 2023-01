25-årig mand får to års fængsel for at franarre ældre millionbeløb

En 25-årig mand fra Karlslunde idømmes en fængselsstraf på to år for at have franarret 20 ældre borgere for mellem fire og fem millioner kroner.

Dommen faldt torsdag ved Retten i Lyngby, oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Bedrageriet er sket ved, at den 25-årige sammen med andre gerningsmænd har kontaktet ældre mennesker og udgivet sig for at være fra Politiet, hvilket fik ofrene til at udlevere store kontantbeløb.