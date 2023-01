Når Anna Louise Dolan Plasket parkerer sin bil i et p-hus i Aarhus er hun bange for at ramme nabobilen, bekymret for om hun overhovedet kan komme ud og ind af bilen - og så fik hun for nylig sågar en p-bøde, fordi bilen stak ud over den afmærkede p-bås. Og det på hendes fødselsdag.