Fredag morgen skete det igen.

En 64-årig kvinde fra Randers anmeldte, at hun var blevet narret til at overføre flere hundrede tusinde kroner til en person, der udgav sig for at være fra Rigspolitiet.

Ifølge kvinden havde personen, der udgav sig for at være betjent, sagt, at hendes konti var i risiko for at blive misbrugt, og at hun derfor skulle skynde sig at få sine penge i sikkerhed.