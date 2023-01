Lærebøger skal skrives om efter nyt fund af ekstra hjernehinde

Kjeld Møllgård, der er professor i neuroanatomi på Panum Instituttet ved Københavns Universitet, ledte efter noget helt andet, da han skar hoveder fra døde genmanipulerede mus i skiver og opdagede den fjerde hjernehinde.

At han skar i hele hoveder og ikke alene hjernen førte til, at han så membranen.

- Når man vil undersøge hjernen, tager man normalt hjernen ud. Når man gør det, bliver membranen ødelagt. Derfor har man ikke kunnet se den, siger Maiken Nedergaard om årsagen til, at fundet først er gjort nu.

I mere end 50 år har Kjeld Møllgård undervist medicinstuderende i hjernens opbygning, herunder at der er tre hjernehinder.

Men det er forkert, og lærebøger på området skal derfor skrives om med den nye viden. 80-årige Møllgård kalder det over for Lundbeckfonden for sin karrieres vigtigste resultat og noterer, at det er ”ret sjovt, at det sker for mig i denne alder”.