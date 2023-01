Læge ser ingen grund til negativ test for rejsende fra Kina

- Det er svært at se, hvilken betydning det skulle få. Der er allerede udbredt smitte med coronavirus på nuværende tidspunkt i Danmark, og det er med omikronvarianten ligesom i Kina, så jeg har egentlig svært ved at se, hvad det skulle gavne, siger han.

Han anerkender, at det ikke er et særligt besværligt eller omkostningstungt tiltag, og at det selvfølgelig er en mulighed, der foreligger i værktøjskassen.

- Man kan godt gøre det, og det er ikke nogen stor byrde at pålægge de rejsende i forhold til, hvor meget vi tidligere har testet.