Tiden er knap for klimamål - er længere væk end troet

- At vi opfylder 2025-målet, gør, at vi også kan opfylde de efterfølgende mål. Det er ikke bare et mål, vi kan vælge at ignorere, siger han.

Målet er, at drivhusgasudledningen i Danmark i 2025 er reduceret med 50-54 procent i forhold til niveauet i 1990.

I september skønnede den tidligere regering, at der manglede aftaler om reduktioner på 0,4 millioner ton CO2-ækvivalenter. Men ifølge analysen mangler der reduktioner for mindst 1,1 million ton.

Den større afstand skyldes, at reduktionen fra CCS-projekter, der er lagring af CO2 i undergrunden, er forsinket. Samtidig er dieselafgiften hævet i Tyskland, hvilket kan få flere til at tanke her.