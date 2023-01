Foruden at få ødelagt sin glæde ved at se nytårskuren, handler Nikita Hoffmann Andersens største bekymring i indlægget om, hvorvidt Jespers Høvrings kommentarerer i virkeligheden signalerer til unge mennesker, at det er skamfuldt at være tyk.

»Alle har ret til at iføre sig præcis, hvad pokker de vil... Men det bliver jo bare lidt svært for børn og unge at vokse op med den forståelse, hvis vi tillader midaldrende mænd at kommentere, hvad man kan og ikke kan bære på baggrund af ens krops ”figur” og ”skikkelse” i bedste sendetid,« lyder det fra Nikita Hoffmann Andersen i indlægget.

Skam få den, der taler sandhed

Både DR og Jesper Høvring har siden undskyldt for kommentarerne.

Bla. siger Nikolai Thyssen, der er redaktionschef i DR Nyheder i BT, at alle må gå i det tøj, de har lyst til:

»Derfor rammer vi den heller ikke rent, når vi i gårsdagens udsendelse siger, at det ’kræver’ en bestemt skikkelse at gå i en bestemt kjole.«

DR’s undskyldning har dog ikke formået at stoppe debattoget. Debattør og teolog Katrine Winkel Holm understreger i dag på sin egen facebook-side, at det ikke er alle, der deler forfærdelsen over Høvrings kropskommentarer:

»En Skam få den, der taler sandhed. Selv om noget så komplet ligegyldigt som nytårspailletter og fedt på sidebenene,« tager hun til genmæle på vegne af kjoledesigneren.

»Alle ved, at den stakkels modemand har ret. Er man til den runde side, skal man helst undgå at få meget glimmerstads på maven.«

Katrine Winkel Holm var i sin tid med til at grundlægge Trykkefrihedsselskabet i selskab med Lars Hedegaard. Facebook-opslaget slutter med en tør bemærkning om, at krænkelsesparatheden er komme godt ind det nye år.