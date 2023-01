Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse frem for gymnasierne, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale.

Det handler ikke kun om unges valg af retning i livet, det handler om, at Danmark kommer til at mangle faglært arbejdskraft, og hvis det lyder bekendt, så er det ikke så sært, for i flere årtier har Danmarks ungdoms skæve valg af uddannelse været et centralt politisk emne.