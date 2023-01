- Men hvis vi selv kommer til at stå med den her regning, så skal der jo betales med forskningsmidler, og det mener vi ikke er penge, som skal bruges på at rydde op efter 100 år gamle forskningsfaciliteter.

- Vi har jo kun brugt dem det seneste årti, siger han.

Millionregningen har fået universitet til at melde ud, at man regner med et underskud på 400 millioner kroner for hele sidste år. Det betyder, at underskuddet fordobles af regningen.

Den anden halvdel af underskuddet skyldes en højere energiregning.

Som konsekvens af det høje underskud og udsigten til en fortsat høj energiregning har DTU besluttet at indføre et ansættelsesstop for nu.

Derudover skal skolens ledelse beslutte, om der er behov for yderligere tiltag for at imødegå den svære økonomiske situation.