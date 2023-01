Landinspektører: Register over boligoplysninger fuld af fejl

Skal skattevæsenet opfylde sit mål om at opkræve nye skatter i løbet af 2024, skal 1,5 millioner boliger have ny vurdering i løbet af i år.

Fejlene i BBR kan betyde, at ejendomsvurderingerne ikke bliver korrekte, og at man som boligejer dermed kommer til at betale den forkerte boligskat.

Det kan både være for meget, hvis man eksempelvis har fjernet en tilbygning, eller det kan være for lidt, hvis man eksempelvis har en tilbygning, der ikke er registeret.

Ejendomsvurderingen laves på baggrund af ejendomsværdiskatten, der er en beskatning baseret på ejendommens værdi, og grundskylden, der er en skat baseret på den skønnede værdi af boliggrunden.

Det er altid boligejerens ansvar at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte, og man skal som boligejer selv sørge for at indberette eventuelle fejl.