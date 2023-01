Gasprisen falder til laveste niveau siden slutningen af februar

Men man skal dog huske på, at gasprisen fortsat ligger tre til fire gange over det niveau, som man i et historisk perspektiv vil beskrive som det normale.

- Gas og energi er stadig ekstremt dyrt sammenlignet med tidligere. Det er bare ikke lige så dyrt, som da det toppede i sommer. Derfor ser jeg stadig et incitament til at spare.

I øjeblikket handles gassen til omkring 550 kroner per kilowatt-time. I sommer blev den i en kort periode handlet for det femdobbelte.

Energianalytikeren er forsigtig optimist, når han kigger et stykke ud i fremtiden.

- Det er gode nyheder for gasprisen med milde vejrprognoser. Derfor tegner det også til, at vi kommer ud af den her vinter med god polstring i gasbeholdningen, så vi ikke skal ud og lave panikkøb, som tilfældet var i sommer.