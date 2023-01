Færre borgere har ringet til 112 under nytårsfejring

Det er færre end sidste år, hvor 1442 personer ringede 112.

På trods af det er der ifølge Gitte Jørgensen tale om ”en rigtig travl aften” for akutberedskabet.

- Den travleste aften, vi har. Det er det, også med de her nye tal, siger hun.

Ifølge en fælles pressemeddelelse fra regionerne er der på en nytårsaften cirka fire gange flere opkald til 112 om skader og sygdom sammenlignet med en almindelig dag.

Hovedparten af 112-opkaldene bliver typisk modtaget i tiden efter midnat.

Når der alligevel er tale om et fald i forhold til sidste år, kan det ifølge Gitte Jørgensen skyldes vejret. For det var en våd nytårsaften i år.

- I en stor del af landet har vejret ikke rigtig været til at være ude i, og det gør altid, at der bliver lidt mindre at se til.