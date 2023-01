Vådt vejr sikrer danske brandfolk relativt rolig nytårsnat

Ilden spredte sig via taget over tre opgange, og 24 lejligheder måtte evakueres, mens 50 brandfolk sloges for at slukke branden.

- Vi er jo nødt til at prioritere at slukke dem. Og ved en stor brand som for eksempel ejendommen i Nordvest-kvarteret i København ... Når vi sender 50 mand derud, så giver det sig selv, at de 50 mand ikke kan løse andre opgaver, mens de skal slukke denne her brand.

- Det kan jo i sidste instans betyde, at vi kommer senere afsted til noget andet, som er rigtigt vigtigt, siger Bjarne Nigaard.

Der har i årets nytårsdøgn været godt 1800 brandfolk på vagt. Tallene er opgjort mellem middagstid 31. december og klokken 04.00 om morgenen 1. januar.