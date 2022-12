Ild i skrald bredte sig til taget -beboere evakueret

Hos Hovedstadens Beredskab fortæller vagthavende operationschef Martin Kjærsgaard, at det var en brand i en skraldespand, som startede det hele.

- Vi bliver kontaktet af en anmelder, og via livestreaming gennem telefonen kan vi se, at der er en risiko for, at ilden vil gå op i taget, fortæller Martin Kjærsgaard.

Der er tale om en bygning med beboelse i tre etager og et tag hen over. Umiddelbart er det sidst på aftenen for tidligt at sige noget om, hvorvidt lejlighederne har taget skade.

- Der er skadeservice på stedet, som arbejder med værdisikring, men det er for tidligt at sige noget om det endnu, lyder det fra Martin Kjærsgaard.