Hver fjerde fyrværkeriulykke ramte sidste nytår børn

Overlægen kalder det ”trist”, at relativt få beskytter øjnene.

- Det er klart, at det er ekstra ærgerligt at få patienter ind, som kunne undgå en alvorlig skade med sikkerhedsbriller på.

- Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at huske brillerne, uanset om man er barn eller voksen, og om man er tilskuer eller selv tænder op, siger Carsten Færgemann.

I Børneulykkesfonden minder generalsekretær Henriette Madsen om, at forældrene skal huske at lære børn at omgås fyrværkeri på en sikker måde.

- De fleste børn får på et tidspunkt interesse for fyrværkeri, og så er det vigtigt, at du som forælder er klar til at tale med dit barn om, hvordan man omgås fyrværkeri på en sikker måde, siger hun.