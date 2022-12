Hver femte har haft konflikter på grund af inflationen

Ti procent angiver, at de har undladt at besøge venner og familie i en anden landsdel, og hver femte svarer, at den pressede økonomiske situation er gået ud over de nære relationer.

At de stigende priser går ud over relationerne og nattesøvnen, bekymrer Anja Philip, der er formand for Forbrugerrådet Tænk. Hun mener, at politikerne bør se på tiltag målrettet de hårdest ramte.

- Hvis vi først ryger ind i en negativ spiral, hvor det mentale helbred også påvirkes hos flere og flere, har vi altså en cocktail, som kan være ret giftig for vores samfund, siger hun.