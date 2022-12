Politiet stoppede bil med 300 kilo stjålet nytårskrudt

Det gjorde ikke mistanken mindre, at føreren ikke ville oplyse, hvor krudtet kom fra.

Føreren af bilen opgav i første omgang et falsk navn. Men han indrømmede siden, at han var en anden. Der er tale om en 41-årig mand fra Viborg. Han er frakendt førerretten.

Den 41-årige blev sigtet for tyveri af fyrværkeri fra et ukendt sted, for at oplyse falsk navn og for at have kørt bil i frakendelsestiden.