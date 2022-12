Storme og skybrud gav flest vejrskader hos boligejere i syv år

Topdanmark følger udviklingen nøje og ser blandt andet på, hvor mange skader der er, hvilke typer det er, og hvor hyppige og dyre de er.

- Hvis der kommer mange flere skader over tid, og de er dyrere, er vi nødt til at se på, om vi har prissat vores forsikringer rigtigt.

- Men det er også sådan med forsikring, at man ser over tid, om der er en trend, for vi hæver ikke prisen og sænker den igen, bare fordi der har været en enkelt stor storm det ene år.

Også geografi spiller en stor rolle.

- Kommer der et meget voldsomt skybrud over København eller Aarhus, bliver mange boliger ramt af det. Så det er mange parametre, vi ser på over længere perioder, fortæller skadedirektøren.

Ser man bort fra vejrskader, har 2022 især afspejlet, at vi kommer fra en periode med corona.

- Vi ser flere skader på autoforsikringer og flere indbrudsskader, som følge af at folk er mere ude. Så skadebilledet har i stor udstrækning normaliseret sig efter et par år stærkt præget af corona.