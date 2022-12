28/12/2022 KL. 20:15

»Det er et kæmpe problem for os med kæledyr, for veteraner og for andre, der ikke bryder sig om brag«

Ifølge en ny undersøgelse mener hver anden dansker, at det bør være ulovligt at affyre fyrværkeri andre dage end nytårsaften. En af dem er forfatter Lone Theils. Hun ser helst, at håndteringen af fyrværkeri sker i kommunalt regi fremfor privat. Direktør for brancheforening er uenig i hendes betragtninger.