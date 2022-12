Rekordmeget ulovligt fyrværkeri stoppes på vej ind i landet

- Det vil ikke undre mig, hvis vi er et sted mellem 10 og 15 procent. Men det er svært at sætte et eksakt tal på, siger han.

Toldstyrelsen opfordrer fyrværkeriglade danskere til at droppe det illegale marked og købe fyrværkeri ved godkendte salgssteder i Danmark.

Fra 2018 til 2021 har Toldstyrelsen registreret mere end en tredobling fra 321 kilo til 1134 kilo i mængden af beslaglagt ulovligt fyrværkeri.

Stigningen skyldes også, at Toldstyrelsen har haft øget fokus på kontrollen.

Når styrelsen konfiskerer ulovligt fyrværkeri, bliver det overdraget til politiet, som herefter vurderer, om der er tale om en overtrædelse af straffeloven, og om det skal udløse bødestraf.

Det er ulovligt at tage fyrværkeri med til Danmark, som man har købt i udlandet. Det er ligeledes ulovligt at bestille fyrværkeri fra udenlandske hjemmesider.