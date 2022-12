Hvis du skulle holde en prædiken om 2022, hvad skulle den så handle om?

»I min juleprædiken i år talte om jeg om, hvem der er profeter i dag. Jeg talte ikke om krig, inflation eller VM i fodbold, men om, at der er en ny profetisme i gang med wokebevægelsen, hvor individet ophøjes til at være et autonomt, ukrænkeligt jeg. Den