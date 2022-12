Borgere skal vente timer i kø hos akuttelefonen

- Det sker sjældent, men kan forekomme i weekenderne, hvor der er mange der ringer, og vi kan have udfordringer med at få bemandet tilstrækkeligt med vagter.

Det er tilsyneladende heller ikke hverdagskost med patienter, der får afsluttet deres opkald på grund af for lang kø.

- Det sker sjældent. Vi har mange linjer åbne og en funktion, hvor man kan blive ringet op, når vi har tid, siger afdelingschefen i det skriftlige svar.

Hun svarer ikke på, hvad akuttelefonen eller regionen oplever som værende et normalt niveau for ventetid, når borgere i hovedstaden ringer 1813 for at få hjælp. De vil helst have, den er så kort som muligt, lyder det.

Meldingen fra akuttelefonen kort før klokken 15.30 er, at den forventer, at ventetiden er på et normalt niveau ”inden længe”.