Fængsler stopper automatik i skrappe visitationer

En sag om ulovlig behandling af en tunesisk indsat i to arresthuse og i et fængsel får konsekvenser.

Dels forsøger Kriminalforsorgen at kontakte cirka 40 andre, som har været udsat for samme type indgreb. De får besked om muligheden for at søge om erstatning.

Og dels ændres de generelle regler. Fremover må det ikke ske per automatik, at der i lange perioder foretages daglige visitationer af indsatte, hvor de tvinges til at klæde sig helt af.