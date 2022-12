Færre end normalt har haft ubudne gæster juleaften

Den nye opgørelse tyder på, at borgerne plages langt mindre end før coronaen. I 2019 var der således 124 anmeldte indbrud i villaer og lejligheder i samme døgn.

I Københavns Politi fortæller vagtchef Michael Andersen, at betjente på Amager søndag morgen anholdt en formodet indbrudstyv på såkaldt friske spor. Anholdelsen skete, efter at en rude var blevet knust i et hjem i Kastrup.

Men faktisk har tendensen til færre indbrud været i gang i længere tid. Det berettede DR Nyheder kort før jul.

I Nordsjællands Politi har en politileder, politiinspektør Morten Kaare Pedersen, flere bud på udviklingen. Heriblandt den høje beskæftigelse.