I mere end to uger har man kæmpet for at redde elefantungen fra den frygtede sygdom, som rammer mange unge elefanter - som oftest med dødelig udgang.

Kun omkring 15 procent af de elefantunger, der diagnosticeres med elefantherpes, overlever det aggressive virus.

Tilbage i august døde den femårige hanelefant Plaisak af samme sygdom.

Sygdommen blev opdaget i starten af december, fordi Mun pludselig ændrede adfærd.

Dyrlægerne gik straks i gang med en krævende behandling, der involverer væske, smertestillende medicin, antibiotika og blodplasma fra andre elefanter.