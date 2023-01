Klimaforsker: Lomborg har fat i noget, men har ikke ret i alt

Lomborg har en pointe, når han peger på eksemplet med Norge, der bruger masser af oliepenge til at betale for, at mange nordmænd kan skifte deres benzin- eller dieselbil ud med en elbil.

Det siger klimaprofessor Sebastian Mernild, der er leder af Syddansk Universitets klimacenter, Climate Cluster.

»Det er et eksempel