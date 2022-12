Elnetselskaber forsikrer om robusthed på elnettet jule- og nytårsaften

Et særligt element, som de to selskaber har haft for øje i undersøgelsen, er det generelle øgede pres på elnettet fra flere varmepumper og elbiler.

- Der er klart, at det betyder, at vi skal udbygge elnettet, så vi kan servicere det behov, som der bliver efterspurgt.

- Det kan vi også i dag, så selv om at der er kommet flere elbiler og varmepumper, så skal man ikke gå og frygte en overbelastning af elnettet, siger Madsen.

Strømafbrydelser kan forekomme, men det vil så typisk være en teknisk fejl eller en graverskade, fortsætter han.