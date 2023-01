Kabinetssekretæren følger chefens eksempel

Henning Fode har tidligere fortalt, at han både blev glad og beæret, da pilen i 2007 pegede på ham.

»Et mere diskret job, som jeg tror, jeg kan vænne mig til,« har han udtalt.

Han rykkede ind i Det Gule Palæ i Amaliegade og blev samtidig udnævnt til kammerherre og ordenssekretær.

Henning Fode blev født i udkanten af Randers som nummer to i en søskendeflok på fem. Han mistede som otteårig sin far, og i et interview med Jyllands-Posten har han fortalt, at det gjorde ham tidligt moden og betød, at han lærte at tage ansvar.

Det var ham, der stod for madlavningen, mens moren uddannede sig til skolelærer. Kokkeriet har han taget med sig i ægteskabet med Anni Fode, der er vicedirektør i Udlændingestyrelsen.

I hjemmet i København er det ham, der regerer i køkkenet.

Dronningen, der fylder 83 år i april, agter, som de fleste ved, at fortsætte.

Det samme gælder Henning Fode, der som en af hendes mest betroede ikke er underlagt en officiel pensionsalder.

/ritzau/