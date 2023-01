Tyggegummikongen har givet tronen videre

»Ville min far have gjort det? Nej. Men det var hjernen, der vandt over hjertet. Vi var for små til at klare den på egen hånd.«

Produktionsfaciliteterne på Dandyvej i Vejle forblev dog på familiens hænder, og firmanavnet blev til Gumlink.

Og pengene fra salget blev blandt andet brugt med henblik på at producere nikotintyggegummi.

Tyggegummieventyret, der varede over 100 år, er i dag endegyldigt forbi for Bagger-Sørensen-familien.

I 2021 blev den sidste del af forretningen solgt til tobaksselskabet Philip Morris, og dermed sluttede en epoke med tyggegummi i Vejle for familien.

I Vejle huskes han også for, at han var en af fire købmænd, der i 1988 investerede store penge i Vejle Boldklub.