21/12/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Sygeplejersker er blevet lettere at rekruttere

I valgkampen fremhævede statsminister Mette Frederiksen (S) store vanskeligheder ved at rekruttere sygeplejersker. Nu viser nye tal, at den forgæves rekrutteringsrate for netop sygeplejersker er faldet markant.