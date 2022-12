DF-næstformand om Messerschmidts frifindelse: Den bedste julegave

Anklagemyndigheden har ment at kunne bevise, at det gjorde der ikke, og at den EU-støtte, som Messerschmidt havde søgt og opnået udbetalt til DF, derfor var uberettiget og i øvrigt opnået ved svig.

Som partiets næstformand har René Christensen fulgt ekstra godt med i retssagen. Potentielt skulle han have taget over som DF’s formand, hvis Messerschmidt var blevet dømt.

- Det har været meget mærkeligt. Jeg ønskede, at Morten ville blive frikendt. Det her er langt det bedste for Morten, og det er langt det bedste for DF. Ingen tvivl om det. Nu er der rent bord. Det var den bedste julegave, vi kunne få, siger René Christensen.

Sidste år blev Messerschmidt idømt seks måneders betinget fængsel i samme sag. Men Østre Landsret afgjorde i slutningen af 2021, at sagen skulle gå om.