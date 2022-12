Køge lægger handlingsplan efter ny kritik af hjemmeplejen

Borgere, der venter på hjælp til at komme op af sengen, samt manglende kontrol med fødeindtaget af en undervægtig borger på 40 kilo.

Det er baggrunden for, at der straks skal lægges en handlingsplan for at udbedre de seneste kritikpunkter af hjemmeplejen i Køge Kommune.

Det siger løsgænger i byrådet og formand for Køges Ældre- og Sundhedsudvalg Bent Sten Andersen.