Her forventer man, at juletrafikken begynder onsdag og kan vare indtil den 27. december, og at man i det tidsrum må forvente periodevis tættere trafik på vejene og muligheder for kødannelse.

I dagene op til jul bevæger trafikken sig hovedsageligt fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland, og det bliver på E20 mellem København og Fredericia og på E45 mellem Kolding og Aarhus, at der forventes den tætteste trafik.

To travle dage

Lillejuleaftensdag, den 23. december, bliver sandsynligvis den dag, at flest vælger at tage bilen på juleferie. Vejdirektoratet skriver, at der den dag må forventes »tæt trafik og risiko for mindre kødannelser«. Det er primært i tidsrummet mellem kl. 11 og kl. 14, og derfor anbefales det, at man undlader at køre i det tidsrum, hvis det kan lade sig gøre.