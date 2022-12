Her var bl.a. den demente beboer 90-årige Else Marie Larsen omdrejningspunkt for de skjulte optagelser, som TV 2 foretog i samarbejde med kvindens familie. Særligt optagelserne af, at kvinden hang i en lift over sin seng og klagede højlydt, men uden at medarbejderne lyttede til hendes ønske om at komme ned, vakte opsigt.

Derudover var der også et eksempel på, at Else Marie Larsen deltog i et arrangement på plejehjemmet på trods af, at medarbejderne vidste, at hendes ble var fyldt med afføring.

Ifølge Else Marie Larsens barnebarn Charlotte Ahm er der tale om to tidligere medarbejdere ved Kongsgården, som familien har politianmeldt for svigt af deres farmor, som døde i 2022.