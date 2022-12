To mænd idømt fængsel for voldtægt af kvinde på Oslobåden

To mænd på 32 og 38 år er mandag kendt skyldige i at have voldtaget en ung kvinde på Oslobåden i april i år. De har begge fået et år og seks måneders fængsel ved Københavns Byret.

Det skriver Ekstra Bladet.

Der blev af dommeren lagt vægt på, at kvinden var meget beruset og ude af stand til at modsætte sig handlinger og give samtykke. Sagen har været en prøvelse af den samtykkelov, der trådte i kraft 1. januar 2021.