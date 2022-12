Gældsstyrelsen får kritik: Flere enlige mangler børnepenge

- Det går ud over de berørte familier og børn, når skyldige børnebidrag ikke inddrives. Derfor er det i mine øjne meget utilfredsstillende, at gælden på dette område vokser, siger ombudsmand Niels Fenger i pressemeddelelsen.

- Jeg anerkender, at Gældsstyrelsen har haft fokus på problemet i nogle år, men jeg må samtidig konstatere, at det ikke er lykkedes at vende udviklingen, siger han videre.

Gældsstyrelsens problemer skyldes blandt andet overgangen mellem to systemer til inddrivelse. Kun i det nye system kan det for eksempel lade sig gøre at tilbageholde skyldneres løn og på den måde kradse pengene ind.