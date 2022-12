20/12/2022 KL. 11:45

Højhastigheds-tog i Danmark har lidt en langsom død

I 2014 besluttede et flertal i Folketinget, at Danmark skulle have hurtigtog, der kun måtte tage en time mellem landets største byer. Nu er den såkaldte timemodel ifølge flere eksperter stendød, og højhastighedstoget er kørt i garage. Formentlig for altid.