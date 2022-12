De tre år, en 35-årig dansk kvinde sad i en syrisk fangelejr med sine fem børn, kan ikke trækkes fra den fængselsstraf, hun er idømt for bl.a. at have fremmet Islamisk Stat i Syrien. Det har Vestre Landsret mandag fastslået.

Her skærpede dommeren straffen fra byretten i Esbjerg og idømte kvinden fire års fængsel for at have fremmet terrororganisationen med sin mand og for at have rejst ind i et såkaldt konfliktområde. Det skriver Vestre Landsret i en pressemeddelelse.