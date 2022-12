Nytårsquiz 2023 og svar på quizzen fra 2022

10) Præsident Emmanuel Macron genvælges ved det franske præsidentvalg? JA (57,9)

11) Vinter-OL i Beijing bliver boykottet af flere end 10 lande? NEJ (52,0)

12) Den amerikanske musiker Billie Eilish spiller en koncert i Danmark? NEJ (67,5)

13) Det afghanske Taliban-styre fjerner muligheden for, at kvinder kan studere på universitetet? JA/NEJ Spørgsmålet kan ikke svaret med ja eller nej. Kvinder har fået fjernet muligheden for at studere visse fag, men ikke alle, og begge svar godtages derfor. (75,9/24,1)

14) Naser Khader melder sig ind i et af de partier, der har sæde i Folketinget? NEJ (72)

15) Antallet af solgte rene elbiler vil i 3. kvartal overstige antallet af solgte plug-in hybridbiler? JA - antallet af rene elbiler udgjorde 7.372 mens hybrid tegnede sig for 6.401. (52,5)

16) Renten stiger, så et eller flere realkreditinstitutter åbner for 3 pct.-boliglån? JA (57)

17) Christian Eriksen spiller mindst en kamp for en dansk superligaklub? NEJ (64)

18) Mindst tre nye steder konstateres forurening af grundvandet med stoffet PFOS, der har været brugt som brandslukningsskum? JA (77,3)

19) Tidligere minister Inger Støjberg, der blev idømt en fængselsstraf af Rigsretten i december 2021, meddeler, at hun stopper i dansk politik? NEJ - Støjberg dannede partiet Danmarksdemokraterne, der opnåede 8,1 pct. af stemmerne ved folketingsvalget. (81,7)

20) Antallet af fitnesscentre på landsplan vil ifølge Danmarks Statistik stige i 2022 i forhold til året før? JA (36,5)

21) Lars von Triers tredje sæson af tv-serien ”Riget” opnår officielle seertal på over 1. mio.? NEJ (43,3)

22) Antallet af udlån fra landets folkebiblioteker falder i første halvår af 2022 i forhold til samme periode året før? NEJ (32)

23) En dansk film udtages til hovedkonkurrencen ved årets filmfestival i Cannes? JA - filmen ”Holy Spider”, der er produceret i Danmark, deltog. (61,4)

24) Antallet af færdigvaccinerede mod covid-19 på det afrikanske kontinent overstiger per 1. december 25 pct. af befolkningen? JA - ifølge den den afrikanske sundhedsorganisation Africa CDC udgjorde tallet 25,6 pct. (52,1)

25) Den danske tennisspiller Holger Rune opnår at blive blandt de 100 bedste på den officielle ATP-rangliste? JA - det er blevet til en plads som nummer 10. (72,4)

Vinderne af dette års nytårsquiz er:

Anne Holte

Sofie Munch

Niels Arnold Nielsen

Flere end 9.000 læsere deltog i nytårsquizzen. For at finde vinderne, har vi i år været nødsaget til at trække lod. En systemfejl betyder således, at det i år ikke har været muligt at udtrække resultaterne for hver enkelt quizdeltager.

Jyllands-Posten beklager dette år tekniske kiks, og lover, at vi igen til næste år kan sætte navn på de dygtigste quizdeltagere.