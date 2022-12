I dag bor den 18-årige Ronja Hartung Bitsch Holm mest hos sin mor på Aarhus Ø. Men hun ved alt om, hvordan det er at have to hjem. For sådan har det været, siden hendes forældre valgte at blive skilt for 11 år siden.

Hun husker skiftedagene, når tasken skulle pakkes, og det var tid til at sige farvel. Hun husker følelsen af ikke at høre rigtigt til. Hverken i det ene eller i det andet hjem. Og hun husker den dårlige samvittighed, når hun syntes, at hun ikke havde været nok sammen med sin far.