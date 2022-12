Ole Thomsen føler sig rehabiliteret.

Han blev i foråret fyret som koncerndirektør i Region Midtjylland i forbindelse med, at det kom frem i en ekstern analyse, at i gennemsnit 74 midtjyder årligt kan have fået amputeret et ben uden grund.

Men nu har et konsulentfirma, Pluss, undersøgt forløbet og Ole Thomsens rolle i det for regionen og er nået frem til, at han ikke har gjort noget galt. Ganske som ingen andre ledelsespersoner har ageret forkert.