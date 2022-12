Formodet pirat slap for straf - dommen står fast

For lidt over to uger siden blev en formodet pirat kendt skyldig i at have forvoldt fare for danske soldaters liv under ildkamp i Guineabugten ud for Vestafrika.

Men han slap for straf.

Nu står det klart, at dommen ikke bliver anket til landsretten.

Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) onsdag morgen til Ritzau.